Creglingens Stärke ist die große Vielfalt

Wer die Probleme einer Flächengemeinde wie Creglingen verinnerlichen will, der geht mit dem Bürgermeister auf eine Tour durchs Gemeindegebiet. Wenig Menschen, viele Straßen und Gebäude: Diese Infrastruktur macht das Regieren nicht leicht.