Fränkische Nachrichten Plus-Artikel „75 Jahre – FN on Tour“ - Igersheim hat sich mit seinen Teilorten und den Weilern in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt Igersheim: Für Zukunft gerüstet – in jeder Hinsicht

Stillstand bedeutet Rückschritt – in allen Lebensbereichen. Und deswegen ruht man sich in Igersheim nicht auf den Lorbeeren des Erreichten aus. Stattdessen sind die Blicke in die Zukunft gerichtet, um die Kommune weiter nach vorn zu bringen.