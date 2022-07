Uwe Steiff nun Ehrenmitglied

Hettigenbeuern. Das Sportfest des SV Hettigenbeuern im Morretal war eine gelungene Sache. Neben interessanten Fußballspielen, dem Neun-Meter-Schießen und dem Gerümpelturnier war die Ernennung des früheren Vorsitzenden Uwe Steiff zum Ehrenmitglied durch den Vorsitzender Christoph Walter beim Frühschoppen ein Höhepunkt an dem Festwochenende.

Walter dankte Steiff für die große Unterstützung und das langjährige Engagement für den Sportverein. „Du unterstützt unseren kleinen HSV schon seit vielen Jahren, bist wirklich ein großer Förderer“, zollte der Vorsitzende Anerkennung. Uwe Steiff war von 1998 bis 2003 Vorsitzender des Sportvereins. In seiner Amtszeit wurde beispielsweise das große Sportfest anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Vereins gefeiert. Uwe Steiff schnürte lange Jahre die Kickschuhe für den Verein. Noch heute teile er die Sportheim-Dienste für die Heimspiele ein.

Uwe Steiff wurde zum Ehrenmitglied des SV Hettigenbeuern ernannt. © hesch

Das sportliche Programm des Festes war abwechslungsreich. Beim Neun-Meter-Schießen am Freitagabend gewannen die „Glashoch Rangers 1“. Beim Mitternachtsturnier am Samstagabend holte sich die Mannschaft „Dybalaichnoch“ den Titel. Bei der Bierwertung des Turniers am Samstag wurde „Schmerzgebirge Aua“ Erster. Auch sein großes soziales Engagement hat der SV Hettigenbeuern einmal mehr unter Beweis gestellt. So wurden während des Sportfestes 710 Euro Spenden für die „Wattolümpiade“ nach dem Motto „Stark gegen Krebs“ gesammelt. Die Spendenübergabe erfolgt bei der „Wattolümpiade“ in Brunsbüttel. Eine Abordnung aus Hettigenbeuern nimmt an diesem Spektakel teil. hesch