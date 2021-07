Fränkische Nachrichten Plus-Artikel „75 Jahre – FN on Tour“ - Tauberstadt und ihre Ortsteile mit gut entwickelter Infrastruktur Weikersheim: Wohlfühl-Angebot reicht von „Arbeitsplatz” bis „Kultur”

Mitten im Taubertal an der Romantischen Straße liegt das ehemalige Residenzstädtchen mit seinem prächtigen Schloss. „Klein aber fein“ – in Weikersheim sind die Wege kurz. Ruhe und Entspannung in der Natur. Kunst und Kultur in der Stadt