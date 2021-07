Fränkische Nachrichten Plus-Artikel „75 Jahre – FN on Tour“ - In der „Alten Wagnerei“ im Igersheimer Gemeindeteil Harthausen ist noch heute eine Jahrhunderte alte Handwerkstradition lebendig „Alte Wagnerei” in Harthausen: Holz – eine Liebe fürs ganze Leben

„Wenn ich im Ruhestand bin, dann mach’ ich wieder was mit Holz“, hatte sich Josef Popp vorgenommen. Nachdem der gelernte Wagner über 40 Jahre auf dem Bau tätig war, erfüllte er sich vor 18 Jahren seinen Herzenswunsch.