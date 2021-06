Fränkische Nachrichten Plus-Artikel 75 Jahre – FN on Tour - Spuren des ehemaligen Lehrers, Grafikers und Malers sind an vielen Stellen in der Brehmbachtalgemeinde zu entdecken Roland Weichs Herz schlägt für Königheim

Als Roland Weich 1969 dort ankam, hatte er von Königheim keine Ahnung. Obwohl er später wegzog, blieb er der Gemeinde so sehr verbunden, dass er nach Jahren wieder zurückkam. Denn in seinem Herzen ist der gebürtige Pfälzer ein „Kennemer“.