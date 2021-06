„Die Hedwig” aus Wittighausen ist ein echtes Original

Es gibt wohl kaum jemand unter den Wittighäusern, der „die Hedwig“, wie sie von vielen Bürgern knapp genannt wird, nicht kennt. Seit annähernd 61 Jahren führt sie als Wirtin die Regie in der Traditionsgaststätte „Zur Eisenbahn“ in Unterwittighausen – beeindruckend. Darüber hinaus gehörte Hedwig Wolfert rund 25 Jahre dem Gemeinderat Wittighausen und ist Mitglied in zahlreichen örtlichen

...