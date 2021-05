Mark Stephan ist so vieles. Zum Beispiel Chef. Handwerker. Tierretter. Erzieher. Beichtvater. Im Bauhof, so scheint es, kann der Tauberbischofsheimer Tausendsassa alle seine Talente einsetzen. Und nicht nur das: Er geht voll in seiner vielfältigen Arbeit auf.

Als Chef bezeichnet er sich selbst nicht so gerne. Er umschreibt seine Funktion lieber so: „Der Bauhof ist wie eine große

...