Fränkische Nachrichten Plus-Artikel 75 Jahre – FN on Tour - Der Gin des erfolgreichen Brenners Dieter Braun aus Beckstein wurde schon mehrfach ausgezeichnet Wenn Dieter Braun Gin brennt, liegt in Beckstein Wacholderduft in der Luft

Mit Obstbränden und Destillaten kennt sich Dieter Braun aus. Mehrfach wurde er für seine Kreationen ausgezeichnet. Der Becksteiner produziert mittlerweile auch Gin in der eigenen Brennerei.