Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bundestagswahl am 26. September - Kandidat Dr. Dieter Schwarz (die Basis) stellt sich vor / Für Erhalt der Strukturen in Schule, Kultur und Krankenhauslandschaft Dieter Schwarz von die Basis will „die kleinen Einheiten nicht zerstören“

Die kleineren Einheiten im Gesundheitssystem sind zu erhalten, so Dr. Schwarz für die Basis. © dpa