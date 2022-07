Fränkische Nachrichten Plus-Artikel FN-Interview Landrat Christoph Schauder: "Wir haben gelernt, mit dem Coronavirus zu leben"

Was macht eigentlich die Corona-Pandemie? Aktuell gibt es so gut wie keine Beschränkungen mehr, dafür deutlich steigende Fallzahlen. Und was passiert im Herbst? Die Fränkischen Nachrichten haben nachgefragt.