Fränkische Nachrichten Plus-Artikel „75 Jahre – FN on Tour“ - In und um Assamstadt gibt es für „Tausendsassa“ Walter Frank genügend Orte zum Innehalten – und um neue Ideen zu entwickeln In Assamstadt mit Walter Frank Spuren hinterlassen und Akzente setzen

Walter Frank kennt Assamstadt wie seine Westentasche. Wenn es um die Heimatgemeinde und deren Menschen geht, macht ihm keiner ein X für ein U vor. Dies zeigt sich bei einer Tour durch den Ort: Er ist mit allem und jedem vertraut – bestens.