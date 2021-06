Fränkische Nachrichten Plus-Artikel „75 Jahre – FN on Tour“ - Ein Spaziergang mit Lothar Achstetter entlang „der Booch“ durch seine Heimatgemeinde Königheim und den „Haigergrund“ In Königheim liegt der Reiz in den kleinen Details

Schon als Kind ist Lothar Achstetter gerne durch Königheims Straßen und Gassen gestreift. Auch heute genießt der 64-Jährige Spaziergänge durch die Gemeinde und die sie umgebende schöne Landschaft. Dabei lohnt sich der Blick auf die Details.