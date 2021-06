Fränkische Nachrichten Plus-Artikel „75 Jahre – FN on Tour“ - Metzgermeister Gerd Rückert ist seiner Heimatgemeinde eng verbunden – und fühlt sich in sämtlichen Ortsteilen heimisch In Ahorn fördert der Zusammenhalt den Wohlfühlfaktor

Es ist ihm keineswegs Wurscht, was in seinem Umfeld passiert. Im Gegenteil, der Eubigheimer Metzgermeister Gerd Rückert ist seit jeher eng verbunden mit seiner Gemeinde. Wie genau, das erzählte er den Fränkischen Nachrichten.