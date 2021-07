Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis hat die Bauleistung für den Ersatzneubau der Tauberbrücke in Weikersheim-Elpersheim mit einer Auftragssumme von 3,05 Millionen Euro an die Firma Leonhard Weiss in Satteldorf vergeben. Dieser Entscheidung hatte der Kreistag am 14. Juli zugestimmt.

Die bisherige Brücke wird ab Oktober voll gesperrt und abgebrochen. Während der

...