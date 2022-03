Wochenbilanz: 3325 neue Corona-Fälle im Main-Tauber-Kreis

Damit wurde erstmals seit Beginn der Pandemie die Marke von 3000 Fällen innerhalb einer Woche überschritten. Von den neu hinzugekommenen Fällen wurden 334 am Montag, 366 am Dienstag, 640 am Mittwoch und am 575 am Donnerstag festgestellt. Am Freitag wurden 870 Fälle gemeldet. Dies ist bislang die höchste Zahl an neuen Fällen einer Coronavirus-Infektion innerhalb eines Tages im

...