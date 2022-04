Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Ein Kleinod an der Tauber - Bernhard und Franziska Speck lieben ihr kleines Fleckchen Erde in Impfingen Garten an der Tauber in Impfingen: „Hier fühlt man sich wie im Urlaub”

Seit über 40 Jahren besitzen Bernhard und Franziska Speck ihren Garten an der Tauber in Impfingen. Mit vereinten Kräften haben die beiden ein Kleinod erschaffen, das auch Bienen und Biber lieben.