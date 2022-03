Mit „Emmas Cafégärtle“ in Dittigheim hat sich Kira Bader einen Traum erfüllt. Zwar hält ihr kleines Paradies am Radweg noch Winterschlaf, doch die Natur darin erwacht bereits.

Dittigheim. Veilchen und Gänseblümchen blühen schon um die Wette: In „Emmas Cafégärtle“ herrscht Aufbruchstimmung. An den Apfel- und Kirschbäumen lassen sich bereits die Knospen erahnen. „Wenn sie in voller Blüte

...