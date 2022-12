Die Produktion zu jeder Zeit aufrechterhalten

Bad Mergentheim. Die Belegschaft von Roto Frank Dachsystem-Technologie traf sich zur großen Weihnachtsfeier am Stammsitz in Bad Mergentheim. Während des Abends bestätigte die Geschäftsführung einen „Inflationsausgleich“ in Höhe von 3000 Euro für jeden Mitarbeiter. Außerdem wurden 26 Jubilare für ihre langjährige Mitarbeit geehrt. Sie stammen aus der gesamten Region, unter anderem aus Bad Mergentheim, Boxberg, Creglingen, Großrinderfeld, Hachtel, Igersheim, Markelsheim, Neusitz, Niederstetten, Urbach, Weikersheim, Welden und Würzburg.

„Wieder einmal blicken wir auf ein Jahr besonderer Herausforderungen mit widrigen Rahmenbedingungen zurück und wieder einmal haben wir diese gemeinschaftlich gut gemeistert“, richtete Christoph Hugenberg, Vorsitzender der Geschäftsführung von Roto Frank Dachsystem-Technologie, das Wort an die Gäste. „Vielen Dank für Ihren unermüdlichen Einsatz! Ihr großes Engagement hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir unsere Produktion zu jeder Zeit aufrechterhalten und unsere Kunden durchgängig beliefern konnten.“

Einen besonderen Dank richtete Christoph Hugenberg gemeinsam mit Larissa Gorff, der Roto-Personalleiterin, zudem an 14 Jubilare, die seit zehn Jahren für Roto tätig sind. Für ihre Treue erhielten sie eine Roto Armbanduhr, eine bronzene Roto Ehrennadel sowie einer Flasche Roto Wein vom unternehmenseigenen Weinberg.

Für 25 Jahre im Dienste des Unternehmens erhielten weitere zwölf Mitarbeiter eine Goldmünze mit dem Konterfei des Firmengründers Wilhelm Frank, die silberne Roto Ehrennadel, eine Flasche Roto Wein sowie natürlich die IHK-Ehrenurkunde.

Im Anschluss wurde gefeiert. Dabei sorgten die Roto-Mitarbeiter-Band sowie ein DJ für den musikalischen Rahmen, während das Buffet mit allerlei Köstlichkeiten aufwartete. Außerdem wurden in einer Fotobox gemeinsame Momente festgehalten, bei einer Tombola warteten tolle Preise auf die Gäste.

Für zehn Jahre Firmenzugehörigkeit geehrt: Jörg Achtmann, Frank Breitkreutz, Alexander Ebinger, Dominik Fleischmann, Hubert Inkoferer, Nadine Kreuser, Mathias Kulms, Nicolai Markert, Pierre Neeser, Nicolas Rapp, Nancy Rube, Torsten Schneider, Mario Stallkamp, Christine Wahrlich. Für 25 Jahre Firmenzugehörigkeit geehrt (Auszug): Miroslaw Baborski, Siegfried Brabletz, Thomas Deubel, Marko Erler, Frank Heukelbach, Petra Horn, Elke Karres, Elke Luger, Rainer Probst, Jörg Scheffel. pm