Mehr als ein halbes Jahrhundert Zuverlässigkeit

Markelsheim. Bei der Betriebsfeier der Zimmerei Helmut Halbmann GmbH wurden zwei langjährige Mitarbeiter geehrt.

Ralf Thomas begann seine Ausbildung als Zimmerer im September 1986 und wurde für über 35 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Wilfried Ott hat die Ausbildung als Zimmerer im Jahr 2002 ebenfalls in der Zimmerei Halbmann begonnen und wurde für 20 Jahre geehrt.

Vor der Betriebsfeier traf man sich bei der Firma Roto Dachfenster in Bad Mergentheim. Herr Robert Raithel führte durch den Betrieb bei laufender Produktion, dabei konnte man die neuesten technischen Fortschritte und Veränderungen der Dachfenster erfahren. Anschließend wurde dann in Markelsheim in gemütlicher Runde gefeiert.

Als Anerkennung überreichte Helmut Halbmann die Urkunde und ein Präsent.

Helmut und Lukas Halbmann gratulierten und bedankten sich bei den Jubilaren und Mitarbeiter für die Zuverlässigkeit und das gute Engagement für die Firma.