Wechsel der Gesellschaftsform zukunftsweisend

Adelsheim/Tauberbischofsheim. Bei Walter+Partner gab es auch 2022 wieder Jubilare zu feiern. Den festlichen Rahmen hierfür bildete die gemeinsame Weihnachtsfeier aller Standorte in Oberaula (Hessen).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit den Worten der Geschäftsführung, dass es immer wieder schön ist auf die vergangene Zeit zurückzublicken und stolz darauf zu sein, wie treu und leistungsbereit unsere Mitarbeiter sind, wurden für ihre Zeit bei Walter+Partner fünf Mitarbeiter aus den Standorten Adelsheim, Heilbronn, Tauberbischofsheim und Teuchern geehrt.

Im Beisein von Geschäftsführung und Kollegen erhielten für 20 Jahre Thomas Maya, Christian Ammer, für 25 Jahre Ellen Kneist, für 30 Jahre Cornelia Freudenberger, Sonja Fleck und Birgit Frei und für beachtliche 35 Jahre Petra Koß eine Aufmerksamkeit.

Wichtiges Thema

Mehr zum Thema Mitarbeiterversammlung bei CeraCon Höhere Löhne dank guter Auftragslage Mehr erfahren ZGB Buchen 87 neue Fachkräfte im Handwerk Mehr erfahren

Ein weiteres sehr wichtiges und zukunftsweisendes Thema bei der Weihnachtsfeier war der anstehende Gesellschaftsformwechsel zum Jahresbeginn der Walter+Partner GbR in die zukünftige Walter Ingenieure GmbH & Co. KG. Mit diesem Wechsel der Gesellschaftsform schließt sich ein weiterer, fünfter Standort, die Kolb Ingenieure GmbH, Steinheim am Albuch, an. Somit werde wieder eine Weiche für die Zukunft gestellt, um den stetig wachsenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

Mit den rund 100 Mitarbeitenden habe die Walter Ingenieure GmbH & Co. KG auch in Zukunft den Eigenanspruch, das qualitativ beste Ingenieurunternehmen in der Region zu sein. Eine besondere Herausforderung stellte in den letzten Monaten die Umsetzung des Gesellschaftsformwechsels dar, auch diese wurde erfolgreich umgesetzt. Abschließend richtete die Geschäftsführung an alle Mitarbeiter Dank für ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Dank galt auch den Kunden für die gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit.