Zuversichtlicher Blick ins kommende Jahr

Lauda-Königshofen. Bei einer Jahresabschlussfeier im Rebgut Lauda ehrte das Bauunternehmen FB Faul & Bethäuser Mitarbeiter für langjährige Betriebszugehörigkeit und besondere Verdienste.

Die geschäftsführenden Gesellschafter Herbert Bethäuser und Norbert Groß zeichneten Hans „Vincenz“ Bittdorf für 25 Jahre Firmenzugehörigkeit mit einer Urkunde der Handwerkskammer Heilbronn-Franken aus. Bittdorf trat war am 1. Februar 1997 in das Bauunternehmen eingetreten und zählt seither zur „Stammmannschaft“ der Firma.

„Fleißig und zuverlässig“

„Er ist ein sehr fleißiger, interessierter, korrekter und zuverlässiger Mitarbeiter, den man flexibel überall erfolgreich einsetzen kann“, hoben die beiden Geschäftsführer würdigend hervor. Dies gelte ebenso für die weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für besondere Verdienste mit einer Firmenurkunde und einem Präsent geehrt wurden: Die beiden Vorarbeiter Karsten Kuprat und Knut Kuprat (20 Jahre Betriebszugehörigkeit), Maschinist Heiko Ertl und Polier Günter Zegowitz (jeweils 15 Jahre), Polier Franz Behringer, die beiden Spezialfacharbeiter Sebastian Leschnik und Avdi Mehmeti, Maschinist Josef Michel, Facharbeiter Vincenzo Rossi sowie Reinigungsfachkraft Esma Ördek (jeweils zehn Jahre). Zudem wurde zum einen Toni Klein offiziell verabschiedet, der seit 1983 bei Faul & Bethäuser zuverlässig gearbeitet und dem Unternehmen bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand rund 37 Jahre die Treue erwiesen hat. Nach 34-jähriger Zugehörigkeit wurde die Bürofachkraft Monika Weiland in den Ruhestand verabschiedet. „Frau Weiland war immer für die Firma da und die gute Seele des Betriebs“, unterstrichen Bethäuser und Groß. In ihrer Festansprache nannten sie die Mitarbeiter „das wichtigste Kapital unserer Firma“.

Schwierige Phasen

So lange und treue Zugehörigkeiten sprächen sowohl für die Geehrten, als auch für das Betriebsklima, zeigten sie sich überzeugt. 2022 seien viele Herausforderungen und schwierigere Phasen zu bewältigen gewesen. Corona und dadurch ungewöhnlich viele Krankheitstage, Materialengpässe und Unterbrechung der Lieferketten sowie enorm steigende Preise insbesondere aufgrund des Kriegs in der Ukraine nannte Norbert Groß als spezielle Beispiele. Anderseits blicke das Bauunternehmen insgesamt zufrieden auf das Jahr zurück sowie zuversichtlich auf das kommende Jahr 2023 voraus. pdw