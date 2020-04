Zahl der Infektionen steigt auf 198

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen ist am Freitag im Main-Tauber-Kreis um 16 Fälle auf 198 gestiegen.

Main-Tauber-Kreis. „Die betroffenen Personen befinden sich teils in stationärer Behandlung, teils in häuslicher Isolation. Die jeweiligen Kontaktpersonen werden ermittelt. Für sie wird häusliche Isolation angeordnet“, teilte das Landratsamt am späten Nachmittag

...