Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Brisantes Thema - Wasser als Ressource Landrat Christoph Schauder über Realität und Fiktion des Films „Bis zum letzten Tropfen”

Wasser als Ressource in der Hand von Großkonzernen und die Bürger schauen in einen trockenen Hahn: Ein Szenario, das sich keiner vorstellen mag. Für Landrat Christoph Schauder will die filmische Fiktion aufrütteln.