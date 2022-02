Es waren Journalisten und Fachleute aus der ganzen Bundesrepublik, die sich am Montag zusammengeschaltet haben. Hintergrund: Der Spielfilm und eine Dokumentation von Daniel Harrich unter dem Titel „Bis zum letzten Tropfen“ wird am 16. März um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Zu sehen sein werden dabei zahlreiche Orte und prominente Darsteller rund um Weikersheim.

Die ARD

