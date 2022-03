„Bis zum letzten Tropfen” feierte Filmpremiere in Weikersheim

In blaues Licht getaucht war bereits am Spätnachmittag das Foyer der Tauberphilharmonie. Ein Abend wie in Klein-Berlin – ganz echt mit rotem Teppich vom Vorplatz bis zum Fotoplatz vorm Großplakat, perfekt gestaltet fürs Erinnerungsfoto. Niemals zuvor sah man im Foyer so viele Abend- und Cocktailkleider: Ein besonderer Abend eben, für den sich auch das Catering-Team gewaltig ins Zeug gelegt

...