Tauberbischofsheim. Das Amt für Immobilienmanagement des Landratsamts Main-Tauber-Kreis hat seit Mitte Juni einen neuen Leiter: Diese Aufgabe wurde dem 45-jährigen Architekten Joachim Aragón (Bild) übertragen. Mit seinen Qualifikationen überzeugte er den Kreistag von sich und wurde im Mai auf die Stelle gewählt. Landrat Christoph Schauder freut sich sehr, dass nach langer Suche endlich ein neuer Amtsleiter gefunden werden konnte. „Bei einem solch wichtigen Amt, muss es sowohl fachlich als auch menschlich passen“, sagte der Landrat. „Sicherlich sind die Arbeitsabläufe in der Verwaltung nicht mit denen in der freien Wirtschaft zu vergleichen, gerade auch wenn es um die Gremienbeteiligung geht“, machte der Landrat deutlich. Allerdings sei er davon überzeugt, dass sich der neue Amtsleiter schnell in sein Tätigkeitsfeld einfinden werde. „Wir haben reizvolle Projekte für einen Architekten zu bieten“, ergänzte Schauder.

Die landkreiseigenen und angemieteten Immobilien der Kreisverwaltung sind in einer zentralen Organisationseinheit, dem Amt für Immobilienmanagement, zusammengefasst. Das Amt für Immobilienmanagement führt alle Aktivitäten aus, die beim Betrieb und der Verwaltung der Gebäude und bebauten Grundstücke und bei Baumaßnahmen anfallen. Bild: Landratsamt

© Aylin Wahl