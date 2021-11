Norweger kaufen Teile des Windparks in Höhefeld

Die Wertheimer Stadtverwaltung stoppt den Dialogprozess zum Windparkprojekt Höhefeld. Eigentlich sollten noch im November – am 24. in Kembach und am 26. Höhefeld – zwei Informationsveranstaltungen stattfinden. Die werden nun abgeblasen. Zum einen wegen der Pandemie, zum anderen „wegen einer neuen Konstellation der am Repowering-Projekt Beteiligten“, heißt es aus dem Rathaus. Wie mehrfach

...