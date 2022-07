Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Ausschuss für Bauwesen und Umwelt - Volta Windkraft zeigt mögliches Konzept auf Wertheim: Bürgerwindpark an Deponie Heegwald soll kommen

Die Regierung bereitet derzeit ein neues Gesetz vor, in dem die Bereitstellung von Flächen für die Errichtung von Windkraftanlagen in den Bundesländern geregelt ist. Auch in Wertheim beschäftigt sich der Gemeinderat mit der Ausweisung weiterer Flächen.