Hochwasser im Taubertal: Mehr nass als lieblich

„Hochwasserschauen“ entwickelte sich am Mittwoch zum beliebten Spaziergang, sei es oben an den Hängen oder direkt da, wo nichts mehr ging. Zum Beispiel an der K 2880 zwischen Werbach und der Brücke in Richtung Hochhausen, in den Tauberwiesen zwischen Tauberbischofsheim und Impfingen oder in Dittigheim. Wer dabei nasse Füße bekam, war nicht alleine: Auch die Pfeiler der Autobahnbrücke bei

...