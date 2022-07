Main-Tauber-Kreis. Das Jahr 2022 steht beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ ganz im Zeichen des E-Bikes. Bis Oktober sind einige Veranstaltungen rund um das Thema Radfahren geplant. Unter anderem wurden in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden sechs verschiedene, zum Teil geführte Erlebnistouren mit dem Pedelec entwickelt. Im Juli werden zwei Highlights angeboten.

Am Sonntag, 3. Juli, veranstaltet der RSV Külsheim ein Up- und Downhill-Radevent. Vom Ausgangspunkt am Külsheimer Schloss aus sind zwei Rundkurse verschiedener Länge und Schwierigkeit ausgeschildert. Ab 9 Uhr können Radbegeisterte die 20 oder 30 Kilometer langen Touren in Angriff nehmen. Bis 14 Uhr ist auf dem Stahlberg eine Verpflegungsstation eingerichtet, die gegen eine Startgebühr genutzt werden kann. Entlang der Strecke können außerdem Sehenswürdigkeiten wie der Aussichtsturm auf dem Stahlberg, das Kloster Bronnbach oder die zahlreichen Brunnen der Stadt Külsheim besucht werden.

Eine geführte Pedelectour wird am Sonntag, 10. Juli, in Tauberbischofsheim angeboten. Entlang der ausgeschilderten Erlebnistour 7 „TBB by bike“ führen erfahrene Radguides der Firma Zweirad-Esser und des Serviceclubs Round Table die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab dem Brunnen am Marktplatz auf der rund 26 Kilometer langen Radrunde bis zum Ziel am Stadtstrand. Startzeiten sind um 10 Uhr und um 11 Uhr. Besondere Höhepunkte entlang der Strecke sind eine Erfrischungspause bei der Distelhäuser Brauerei, eine Stärkung mit Fingerfood bei Möbel Schott und eine erlebnispastorale Übung mit dem Jugendpastoralen Team Odenwald-Tauber.

Interessierte melden sich bis Samstag, 9. Juli, um 14 Uhr, bei der Tourist-Information Tauberbischofsheim, Telefon 09341/80333, an. Die Teilnahme ist kostenlos, pro Startzeit ist die Teilnehmerzahl auf 20 Personen begrenzt. tlt