Fünfte Sätze zugunsten SV

Fünf Heimsiege und ein Auswärtserfolg sind die Wochenendbilanz in der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen. An der Tabellenspitze tummelt sich der ETSV Lauda vor dem Trio SG Dörlesberg/Nassig, SV Seckach und Spvgg Hainstadt II. Am Tabellenende rangieren FC Hettingen, SV Dertingen und TSV Neunstetten mit einem steten Bedarf an Zuwachs von Pluspunkten.

FC Gissigheim – SV Seckach 7:9

Gissigheim: (Einzel) Hetzler, Pfitzner, Veith, Bundschuh, Rogler, Stahl, (Doppel) Hetzler/Rogler, Veith/Bundschuh, Pfitzner/Stahl. – Seckach: (Einzel) Eckl, Siegmann, Thomaier, Dollinger, Welz, Schneider, (Doppel) Eckl/Siegmann, Thomaier/Welz, Dollinger/Schneider. – Spielverlauf: 1:0 Hetzler/Rogler, 1:1 und 1:2 Eckl/Siegmann, Dollinger/Schneider, 2:2 Hetzler, 2:3 vbs 2:5 Eckl, Dollinger, Thomaier, 3:5 Rogler, 3:6 und 3:7 Welz, Eckl, 4:7 Pfitzner, 4:8 Thomaier, 5:8 bis 7:8 Bundschuh, Rogler, Stahl, 7:9 Eckl/Siegmann.

Der FC Gissigheim und der SV Seckach lieferten sich eine spannende sportliche Auseinandersetzung. Die Gäste hatten nach den Eingangsdoppeln mit 2:1 die Nase vorn und blieben bis zum 3:7 aus Sicht der Gastgeber dominierend. Der FC kam im weiteren Verlauf auf 7:8 heran, das Schlussdoppel allerdings gewannen Eckl/Siegmann für den SV mit 3:2 über Hetzler/Rogler. Die erste Hälfte der Einzel endete mit insgesamt 4:2 für die Gäste, die zweite Hälfte mit 4:2 für die Gastgeber. Den entscheiden-den Ausschlag für den knappen 9:7-Sieg der Seckacher machten die Fünf-Satz-Entscheidungen, denn hier hatte der SV mit 5:2-Erfolgen die Nase vorn.

TSV Assamstadt – TSV Neunstetten 9:2

Assamstadt: (Einzel) Mutsch, Ansmann, Müller, Eckert, Eichhorn, Stumpf, (Doppel) Mutsch/Ansmann, Müller/Eckert, Eichhorn/Stumpf. – Neunstetten: (Einzel) Falkenstein, Hendel, Hambrecht, G. Fluhrer, J. Fluhrer, Hirn, (Doppel) Falkenstein/Hendel, Hambrecht/G. Fluhrer, J. Fluhrer/Hirn. – Spielverlauf: 1:0 Mutsch/Ansmann, 1:1 Falkenstein/Hendel, 2:1 bis 8:1 Eichhorn/ Stumpf, Mutsch, Ansmann, Müller, Eckert, Eichhorn, Stumpf, 8:2 Falkenstein, 9:2 Ansmann.

Spvgg Hainstadt II – FC Hettingen 9:0

Hainstadt II: (Einzel) Okorafor, Herberich, Kiesling, Preuhs, Ritter, Gremminger, (Doppel) Okorafor/Herberich, Kiesling/Gremminger, Preuhs/Ritter. – Hettingen: (Einzel) J. Münch, Wachter, Frank, Bechtold, H. Münch, A. Münch, (Doppel) J. Münch/Wachter, Frank/H. Münch, Bechtold/A. Münch. – Spielverlauf: 1:0 bis 9:0 Okorafor/Herberich, Kiesling/Gremminger, Preuhs/Ritter, Okorafor, Herberich, Kiesling, Preuhs, Ritter, Gremminger.

ETSV Lauda – SV Dertingen 9:3

Lauda: (Einzel) Adelmann, Appel, Ihl, Lerke, Storch, Neuser, (Doppel) Appel/Lerke, Adelmann/Ihl, Storch/Neuser. – Dertingen: (Einzel) Braun, Semmler, Keller, Holzmann, Schulz, Diehm, (Doppel) Braun/Semmler, Keller/Holzmann, Schulz/Diehm. – Spielverlauf: 1:0 Appel/Lerke, 1:1 Braun/Semmler, 2:1 und 3:1 Storch/Neuser, Adelmann, 3:2 Braun, 4:2 Ihl, 4:3 Keller, 5:3 bis 9:3 Storch, Neuser, Adelmann, Appel, Ihl.

TSV Tauberbischofsheim – TV Hardheim 9:4

Tauberbischofsheim: (Einzel) Reinbold, Spang, Hörner, Fröhlich, Sieron, Scherer, (Doppel) Reinbold/Spang, Hörner/Fröhlich, Sieron/Scherer. – Hardheim: (Einzel) Oelerking, Kropf, Wagner, Danciu, Kleister, Klymchuk, (Doppel) Oelerking/Kropf, Wagner/Klymchuk, Danciu/Kleister. – Spielverlauf: 1:0 Reinbold/Spang, 1:1 Oelerking/Kropf, 2:1 und 3:1 Sieron/Scherer, Reinbold, 3:2 Oelerking, 4:2 Hörner, 4:3 Wagner, 5:3 bis 7:3 Sieron, Scherer, Reinbold, 7:4 Spang, 8:4 und 9:4 Hörner, Fröhlich.

SG Dörlesberg/Nassig - TSV Assamstadt 9:7

Dörlesberg/Nassig: (Einzel) Hönig, V. Goldschmitt, Hirschinger, Felde, H. Goldschmitt, Eirich, (Doppel) Hönig/Hirschinger, V. Goldschmitt/Eirich, Felde/H. Goldschmitt. – Assamstadt: (Einzel) Mutsch, Ansmann, Müller, Eckert, Eichhorn, Stumpf, (Doppel) Mutsch/Ansmann, Müller/Eckert, Eichhorn/Stumpf. – Spielverlauf: 0:1 und 0:2 Müller/Eckert, Mutsch/Ansmann, 1:2 und 2:2 Felde/H. Goldschmitt, Hönig, 2:3 bis 2:5 Mutsch, Eckert, Müller, 3:5 bis 6:5 H. Goldschmitt, Eirich, Hönig, V. Goldschmitt, 6:6 und 6:7 Müller, Eckert, 7:7 bis 9:7 H. Goldschmitt, Eirich, Hönig/Hirschinger.