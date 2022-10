Zweikampf an der Spitze

In der Tischtennis-Bezirksliga Ost kristallisieren sich der SV Niklashausen II und der FC Külsheim als die Teams heraus, welche um die Tabellenspitze ringen. Am Tabellenende verschaffte sich die SG Höpfingen/ Walldürn mit einem 9:5-Erfolg gegen den FC Lohrbach II den An-schluss an die direkte Konkurrenz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SG Höpfingen/Walldürn – FC Lohrbach II 9:5

Höpfingen/Walldürn: (Einzel) Miko, Pöschko, Baumann, Ott, Kaufmann, Obermüller, (Doppel) Miko/Baumann, Pöschko/Ott, Kaufmann/Obermüller. – Lohrbach II: (Einzel) Pavlic, Nelius, Blank, Bodnar, Tugay, Wetterich, (Doppel) Pavlic/Blank, Nelius/Tugay, Bodnar/Wetterich. – Spielverlauf: 1:0 Miko/Baumann, 1:1 Pavlic/Blank, 2:1 Kaufmann/Obermüller, 2:2 Nelius, 3:2 Pöschko, 3:3 Bodnar, 4:3 Ott, 4:4 Wetterich, 5:4 bis 7:4 Obermüller, Miko, Pöschko, 7:5 Blank, 8:5 und 9:5 Ott, Kaufmann.

Mehr zum Thema Tischtennis SVN II setzt ein deutliches Zeichen Mehr erfahren Tischtennis Favoriten setzen sich durch Mehr erfahren Tischtennis SG Höpfingen/Walldürn II erhält „Schützenhilfe“ Mehr erfahren

Bis zum 4:4 blieb die Partie ausgeglichen. Ein energischer Zwischenspurt der SG hin zum 9:5 brachte die Entscheidung zugunsten der Gastgeber.

SV Niklashausen II – TTC Neckargerach/Guttenbach 9:3

Niklashausen II: (Einzel) Anderlik, Achmetow, Rist, Krause, Heß, Ries, (Doppel) Anderlik/Krause, Achmetow/Rist, Heß/Ries. – Neckargerach/Guttenbach: (Einzel) Lauer, Hedrich, Karolus, Neureuther, Bauer, Weber, (Doppel) Lauer/Neureuther, Hedrich/Karolus, Bauer/Weber. – Spielverlauf: 1:0 und 2:0 Anderlik/Krause, Achmetow/Rist, 2:1 Bauer/Weber, 3:1 und 4:1 Anderlik, Achmetow, 4:2 Neureuther, 5:2 und 6:2 Krause, Heß, 6:3 Bauer, 7:3 bis 9:3 Anderlik, Achmetow, Rist.

FC Külsheim – TTC Korb 9:2

Külsheim: (Einzel) Soden, Düll, Ihl, Behringer, Henninger, Junak, (Doppel) Soden/Ihl, Düll/Henninger, Behringer/Junak. – Korb: (Einzel) Froede, Metzger, Speiser, Bytomski, Vetter, Dirks, (Doppel) Froede/Metzger, Speiser/Dirks, Byomski/Vetter. – Spielverlauf: 1:0 und 2:0 Soden/Ihl, Düll/Henninger, 2:1 Byomski/Vetter, 3:1 Soden, 3:2 Froede, 4:2 bis 9:2 Ihl, Behringer, Henninger, Junak, Soden, Düll.

TTC Limbach – SV Adelsheim II 8:8

Limbach: (Einzel) M. Trappmann, R. Trappmann, Kuhl-Bartholomeyzik, Parstorfer, Mierswa, K. Trappmann, (Doppel) M. Trappmann/R. Trappmann, Kuhl-Bartholomeyzik/K. Trappmann, Parstorfer/Mierswa. – Adelsheim II: (Einzel) A. Eckstein, Niemann, Zinkel, Rüdiger, Kuhn, M. Eckstein, (Doppel) A. Eckstein/Niemann, Zinkel/Kuhn, Rüdiger/M. Eckstein. – Spielverlauf: 1:0 M. Trappmann/R. Trappmann, 1:1 und 1:2 A. Eckstein/Niemann, Rüdiger/M. Eckstein, 2:2 M. Trappmann, 2:3 A. Eckstein, 3:3 und 4:3 Kuhl-Bartholomeyzik, Parstorfer, 4:4 M. Eckstein, 5:4 und 6:4 K. Trappmann, M. Trappmann, 6:5 und 6:6 Niemann, Zinkel, 7:6 Parstorfer, 7:7 und 7:8 Kuhn, M. Eckstein, 8:8 M. Trappmann/R. Trappmann .