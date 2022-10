Niklashausen III gewinnt Spitzenspiel mit 9:6

In den Klassen auf der Ebene des Tischtennisbezirks Tauberbischofsheim ragte der Knaller der Kreisliga heraus: Der SV Niklashausen III besiegte dabei den TTC Bobstadt mit 9:6. In der Kreisklasse B gab es für Spitzenreiter SG Dörlesberg/Nassig III die erste Niederlage. In der Kreisklasse C zieht der TSV Gerchsheim weiter unangefochten seine Kreise.

Kreisliga Tauberbischofsheim

SV Niklashausen III – TTC Bobstadt 9:6

Niklashausen III: (Einzel) Hamann, Heß, Backs, Ries, Sorger, Drach, (Doppel) Hamann/Heß, Backs/Ries, Sorger/Drach. – Bobstadt: (Einzel) Seeberger, Ch. Behringer, Quenzer, M. Behringer, Scherer, B. Behringer, (Doppel) Seeberger/Ch. Behringer, Quenzer/M. Behringer, Scherer/B. Behringer. – Spielverlauf: 1:0 Hamann/Heß, 1:1 Seeberger/Ch. Behringer, 2:1 Sorger/Drach, 2:2 Ch. Behringer, 3:2 Heß, 3:3 und 3:4 M. Behringer, Quenzer, 4:4 bis 6:4 Sorger, Drach, Hamann, 6:5 und 6:6 Ch. Behringer, Quenzer, 7:6 bis 9:6 Ries, Sorger, Drach

Die Partie verlief lange Zeit völlig ausgeglichen. Die Führung wechselte mehrfach. Aus den Eingangsdoppeln kamen die Gastgeber erfolgreicher heraus und führten 2:1. Eine starke Phase ließ den TTC mit 4:3 in Führung gehen, ehe der heimische SV zum eigenen 6:4 konterte. Die Gäste glichen erneut ausgleichen und es hieß zwischenzeitlich 6:6. Die nächsten drei Einzel gingen dann jedoch allesamt an die Gastgeber.

FC Hundheim-Steinbach – TTC Bobstadt 5:9

Hundheim-Steinbach: (Einzel) Münkel, T. Hauck, M. Bischof, H. Bischof, B. Hauck, Bühlmann, (Doppel) Münkel/T. Hauck, M. Bischof/Bühlmann, H. Bischof/B. Hauck. – Bobstadt: (Einzel) Seeberger, Ch. Behringer, J. Quenzer, M. Behringer, Scherer, J. Quenzer, (Doppel) Seeberger/Ch. Behringer, J. Quenzer/M. Behringer, Scherer/J. Quenzer. – Spielverlauf: 1:0 Münkel/T. Hauck, 1:1 Seeberger/Ch. Behringer, 2:1 H. Bischof/B. Hauck, 2:2 bis 2:5 Ch. Behringer, Seeberger, M. Behringer, J. Quenzer, 3:5 B. Hauck, 3:7 Seeberger, 4:7 T. Hauck, 4:8 J. Quenzer, 5:8 H. Bischof, 5:9 Scherer.

FC Külsheim III – TTC Oberschüpf 9:0

Külsheim III: (Einzel) Junak, Schanzenbächer, Stang, Betz, Hepp, Düll, (Doppel) Junak/Schanzenbächer, Stang/Betz, Hepp/Düll. – Oberschüpf: (Einzel) M. Pers, U. Weiland, G. Weiland, Stäbe, P. Pers, Görg, (Doppel) M. Pers/U. Weiland, G. Weiland/Stäbe, P. Pers/Görg. – Spielverlauf: 1:0 bis 9:0 Junak/Schanzenbächer, Stang/Betz, Hepp/Düll, Junak, Schanzenbächer, Stang, Betz, Hepp, Düll.

TTC Großrinderfeld – SV Niklashausen III 5:9

Großrinderfeld: (Einzel) Schörösch, Stolzenberger, Liebler, Weimert, Kleinhans, Horn, (Doppel) Schörösch/Stolzenberger, Liebler/Horn, Weimert/Kleinhans. – Niklashausen III: (Einzel) Hamann, Heß, Backs, Sorger, Drach, Ebner, (Doppel) Hamann/Heß, Backs/Ebner, Sorger/Drach. – Spielverlauf: 1:0 Schörösch/Stolzenberger, 1:1 Hamann/Heß, 2:1 bis 3:1 Weimert/Kleinhans, Schörösch, 3:2 und 3:3 Hamann, Sorger, 4:3 Weimert, 4:4 und 4:5 Ebner, Drach, 5:5 Schörösch, 5:6 bis 5:9 Heß, Backs, Sorger, Drach.

TSV Schweigern – ETSV Lauda II 8:8

Schweigern: (Einzel) M. Riegler, S. Riegler, Meder, Fähr, König, Eifert, (Doppel) M. Riegler/S. Riegler, Meder/Eifert, Fähr/König. – Lauda II: (Einzel) Herrmann, Dertinger, Muhr, Kirschning, Schwager, Neuser, (Doppel) Herrmann/Dertinger, Muhr/Kirschning, Schwager/Neuser. – Spielverlauf: 1:0 M. Riegler/S. Riegler, 1:1 Herrmann/Dertinger, 2:1 bis 4:1 Fähr/König, M. Riegler, S. Riegler, 4:2 bis 4:7 Kirschning, Muhr, Neuser, Schwager, Herrmann, Dertinger, 5:7 bis 7:7 Meder, Fähr, König, 7:8 Neuser, 8:8 M. Riegler/S. Riegler.

SG Dörlesberg/Nassig II – TSV Tauberbischofsheim II 8:8

Dörlesberg/Nassig II: (Einzel) Schulz, Betzel, Alletzhäusser, Müller, Friedlein, Lampert, (Doppel) Betzel/Müller, Schulz/Friedlein, Alletzhäusser/Lampert. – Tauberbischofsheim II: (Einzel) Scherer, Barthel, Arnold, Röder, Buchholz, Adam, (Doppel) Scherer/Barthel, Arnold/Röder, Buchholz/Adam. – Spielverlauf: 1:0 und 2:0 Betzel/Müller, Schulz/Friedlein, 2:1 bis 2:3 Buchholz/Adam, Barthel, Scherer, 3:3 Alletzhäusser, 3:4 Arnold, 4:4 und 5:4 Friedlein, Lampert, 5:5 und 5:6 Scherer, Barthel, 6:6 und 7:6 Alletzhäusser, Müller, 7:7 Buchholz, 8:7 Lampert, 8:8 Scherer/Barthel.

Kreisklasse B

SV Schönfeld – TTC Großrinderfeld II 5:9

Spielverlauf: 1:0 Kraft/Hüll, 1:1 und 1:2 Baumann/Menig, Dertinger/Horn, 2:2 und 3:2 Kraft, Hüll, 3:3 bis 3:8 Dertinger, Menig, Horn, Schörösch, Baumann, Ojeleye, 4:8 und 5:8 Wülk, Schlereth, 5:9 Schörösch.

FC Külsheim IV – SG Dörlesberg/Nassig III 9:6

Spielverlauf: 1:0 Düll/M. Meixner, 1:1 und 1:2 Lang/Leisering, Alletzhäusser/Geißler, 2:2 Düll, 2:3 Lang, 3:3 Hernold, 3:4 Leisering, 4:4 Mildenberger, 4:5 Geißler, 5:5 und 6:5 Düll, M. Meixner, 6:6 Leisering, 7:6 bis 9:6 D. Meixner, Mildenberger, Oberman.

Kreisklasse C

TSV Tauberbischofsheim III – TTV Oberlauda II 6:4

Spielverlauf: 1:0 Buchholz/Adam, 1:1 Vincent Stolze/Justus Stolze, 2:1 Buchholz, 2:2 V. Stolze, 3:2 Gruber, 3:3 und 3:4 J. Stolze, V. Stolze, 4:4 bis 6:4 Adam, Gruber, Schellinger .

TSV Gerchsheim – TSV Assamstadt III 6:0

Spielverlauf: 1:0 bis 6:0 A. Seubert/M. Seubert, Wagner/Szeitszam, A. Seubert, Wagner, M. Seubert, Szeitszam.

VfR Uissigheim – ETSV Lauda III 3:6

Spielverlauf: 1:0 Heerd/Meininger, 1:1 und 1:2 Epp/Kirschning, Kirschning, 2:2 und 3:2 Meininger, May, 3:3 bis 3:6 Tina Neuser, Epp, Kirschning, T. Neuser.

TTV Oberlauda II – TTC Oberschüpf II 6:2

Spielverlauf: 1:0 V. Stolze/J. Stolze, 1:1 Stäbe/Heck, 2:1 bis 4:1 V. Stolze, Bader, J. Stolze, 4:2 Hopf, 5:2 und 6:2 V. Stolze, Bader. hpw