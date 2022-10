Spitzenreiter rutscht auf Platz drei ab

In der Tischtennis-Kreisliga Buchen ist die Tabellenspitze nach der Niederlage der SG Höpfingen-Walldürn II in Sennfeld enger zusammengerückt.

Kreisliga

Im Spitzenspiel der Kreisliga stürzte der VfB Sennfeld deutlich mit 9:2 den seitherigen Tabellenführer SG Höpfingen-Walldürn II von Platz eins und setzte sich vor der SG auf den zweiten Platz. Für Sennfeld waren S. Watzal, V. Müller, K. Schöll, S. Schwab und Ch. Meyer erfolgreich, für die SG punkteten M. Gramlich/L. Braun und T. Greulich.

Profiteuer dieses Ergebnisses war die SpVgg Sindolsheim, die durch ihren 9:3-Auswärtssieg beim SV Rippberg wieder Platz eins eroberte. Die SpVgg spielte in der Aufstellung D. und J. Kautzmann, Ch. Geiger, J. Kromer, M. Häfner und J. Rieger, bei Rippberg gewannen A. Wagner und A. Fröschen je ein Einzel sowie zusammen ihr Doppel.

Mit ebenfalls nur zwei Verlustpunkten liegt der BJC Buchen II in Lauerstellung auf Rang vier. Dank Erfolgen von P. Schleißinger, R. Barna, J. Lenzen, S. Schäfer und K. Joch landete Buchen II einen ungefährdeten 9:3-Heimsieg über den SV Seckach II, der durch L. Hügel/R. Eckl, B. Aumüller sowie H.-R. Jeckstädt zu seinen Zählern kam.

Langsam in Tritt nach holprigem Start kommt der TSV Oberwittstadt, der dem TTC Korb II in einer umkämpften Partie mit zahlreichen Fünfsatzspielen mit 9:5 das Nachsehen gab. Für die Hausherren siegten F./D. Eberhard, F. Eberhard, B. Brand (2), A. Oschmann, D. Eberhard, E. Albrecht (2) und Ch. Harlacher, für die Gäste punkteten C. Fritz/D. Spretka, R. Schoenemann/L. Tröger, D. Vetter, Spretka und Schoenemann.

Im Duell der Aufsteiger bezwang der SV Adelsheim III die SpVgg Hainstadt III knapp mit 9:6. T. Krone/J. Gramling, E. Daitche/R. Pahlau, H. Püringer, Krone, Gramling (2), Daitche und Pahlau (2) konnten sich in die Siegerliste für den SVA eintragen. Bei Hainstadt überzeugte L. Gremminger mit zwei Einzel- und einem Doppelsieg zusammen mit D. Herberich. O. Preuhs, Herberich sowie K. Kowitzke gewannen je ein Einzel.

Kreisklasse A

Durch einen 7:3 Auswärtserfolg bei der SpVgg Sindolsheim II bleibt der TTC Korb III verlustpunktfrei. Mann des Abends und Matchwinner für den TTC war J. Übele mit drei Einzel- und einem Doppelsieg zusammen mit H. Hirsch. Zudem punkteten Hirsch (2) und B. Jaeger-Böhm. Für die SpVgg errangen A. Perlinger, J. Fuchs und K. Graser Zählbares.

Seinen ersten Sieg feierte der VfB Sennfeld II mit dem Quartett E. Friedrich, O. Sebert, W. Gniosdorz und S. Geiger mit einem souveränen 10:0 über den TSV Neunstetten II, dem lediglich vier Satzgewinne gelangen.

Kreisklasse B

Durch einen 10:0-Kantersieg beim FC Eubigheim baute die SG Höpfingen-Walldürn III ihre Führung weiter aus. Die SG spielte mit M. Schweitzer, J. Eiermann, A. Böhrer und M. Steck, der FC kam nur zu zwei Satzgewinnen.

Auf den zweiten Platz kletterte der VfB Sennfeld III mit dem Trio O. Sebert, W. Gniosdorz und S. Geiger nach seinem 8:2-Auswärtssieg beim Lokalrivalen SV Adelsheim IV, für den F. Günther und A. Wiese je ein Einzel gewannen.

Ebenfalls mit 8:2 gewann der TV Hardheim II in der Aufstellung V. Danciu, V. Kleister, I. Klymchuk und G. Ernst beim SV Seckach IV und verbuchte dabei seinen ersten doppelten Punktgewinn. Für den SV Seckach IV punkteten das Doppel A. Lang/S. Denninger sowie Lang im Einzel.