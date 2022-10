Mit „Glücks-Adventskalendern“ das Lesen fördern

Tauberbischofsheim. Anderen helfen, sich vor Ort einbringen und anpacken lautet die Devise des Serviceclubs Round Table. Die Nummer 172 steht für Tauberbischofsheim. 21 junge Männer bis zum Maximal-alter von 40 Jahren haben sich hier zusammengeschlossen, um diesen Leitsatz mit Leben zu füllen. Wie in jedem Jahr haben die RTler wieder ihren Glücks-Adventskalender unter dem Motto „Helfen und Gewinnen“ aufgelegt. Jetzt stellten sie das Projekt „Bücherstart“, das sie mit dem Erlös unterstützen und das 2006 von der Mediothek Tauberbischofsheim und der Buchhandlung „Schwarz auf Weiß“ initiiert wurde, vor.

Umgang mit Büchern lernen

„Wir möchten mit dieser Aktion die Sprach- und Sprechentwicklung bei Kindern fördern“, so Benedikt Baumann von Round Table 172. Immer häufiger sei festzustellen, dass Kinder den Umgang mit Büchern gar nicht mehr gewohnt seien, weil diese in manchen Haushalten nicht zum selbstverständlichen Inventar gehörten. Eher hockten die Kleinen vor dem Fernsehapparat oder einem Computerspiel. „Die Spracharmut zeigt sich bereits im Kindergarten und setzt sich in der Grundschule fort“, erläutert der Round-Table-Presseverantwortliche.

Drei Kinderbücher im Paket

Um solchen Tendenzen entgegenzuwirken, erhalten Kinder zu ihrem ersten Geburtstag ein Sortiment aus drei Kinderbüchern. Ausgesucht wurde die Auswahl von den Initiatoren des Projekts. Enthalten ist ein Bilderbuch mit dicken Pappseiten, beim zweiten handelt es sich um ein Buch aus dünnerer Pappe, in das haptische und motorische Elemente zum Schieben eingearbeitet wurden. Das dritte Buch ist ein Geschichtenband, aus dem Eltern vorlesen können und nach dem Willen der Spender natürlich auch sollen.

Präsent zum ersten Geburtstag

Eingepackt wird das Buch-Trio von den Round-Table-Mitgliedern in einen extra dafür konzipierten Karton. Die Kommunen Tauberbischofsheim, Lauda-Königshofen, Königheim, Grünsfeld, Boxberg, Werbach und Großrinderfeld senden die Pakete ihren Kindern zum ersten Geburtstag zu.

In diesem Jahr setzt Round Table 172 zur Förderung auch das neu entwickelte „Gastronomie-Quartett“ ein. 29 Lokale, Cafés und Eiscafés sind vertreten, die allesamt Gutscheine für Getränke oder Eis spendeten. Werden sie in Anspruch genommen, wird die Karte per Hand entwertet und an den Besitzer zurückgegeben.

Der Gesamtwert der Gutscheine in jedem Kartenspiel beträgt rund 80 Euro. Um das Skat-Blatt auf 32 Karten aufzufüllen, haben sich die Round Tabler drei Joker ausgedacht: für „Live im Klosterhof“, die Martini Messe und sich selbst – Round Table 172 Tauberbischofsheim.

Gesponserte Preise

Der Adventskalender von Round Table fördert das Projekt bereits seit vielen Jahren. Das Prinzip ist von Beginn an gleich geblieben. Jeder Kalender ist mit einer sogenannten Glücksnummer versehen und nimmt an einer Verlosung mit von lokalen Unternehmen gesponserten Preisen und Gutscheinen im Wert von 15 000 Euro teil.

Ab Mittwoch, 1. Dezember, werden die für den jeweiligen Tag ermittelten Glücksnummern und die dazugehörigen Gewinne veröffentlicht. Sie finden sich auch unter www.rt172.de im Internet.

Verkauft werden die „Glücks-Adventskalender“ in Tauberbischofsheim in der Buchhandlung „Schwarz auf Weiß“, bei Koob Augenoptik, bei den Fränkischen Nachrichten, im Raiffeisen Baucenter und bei Lederwaren Seidenspinner; in Distelhausen bei Bauers Brotzeit, in Lauda bei Optik Stoof, Foto Besserer und O’Vita Stadtapotheke; in Grünsfeld bei der Achatius Apotheke und in der Praxis von Wolfgang Zöller; in Boxberg in der Städtischen Mediothek; in Königheim bei Uihlein Gartenbau und in Külsheim bei Blumen Riedl.