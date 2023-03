Ära Christine Söhner ging nun zu Ende

Odenwald-Tauber. Die Main-Neckar-Turnerjugend (MNTJ) hielt ihre Jugendvollversammlung im Sportheim des SV Königheim ein. Mit einem musikalischen Auftakt von drei Turnerinnen des SV Königheim wurde in den Vormittag gestartet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Begrüßung durch Christine Söhner, Vorsitzende der MNTJ lobten Königheims Bürgermeister Ludger Krug und der Vorsitzende des SV Königheim, Michael Berthold, das ehrenamtliche Engagement der MNT, das absolut nicht selbstverständlich sei.

Werner Wießmann bedankte sich ebenfalls beim SV Königheim und vor allem auch bei der MNTJ für ihr großes Engagement und ihre Vielseitigkeit, die besonders während Corona auf die Probe gestellt wurde. Er betonte, dass die MNTJ das Sprachrohr zu den Vereinen, vor allem aber auch direkt zu den Kindern sei und er diese gute Zusammenarbeit schätze.

Mehr zum Thema Feuerwehr Neue Aktive braucht die Dienstadter Wehr Mehr erfahren

Christine Söhner gab einen ausführlichen Gesamtüberblick über die Veranstaltungen der MNTJ in den Jahren 2021 und 2022. Dabei erwähnte sie unter anderem das Turncamp in Grünsfeld, das 2022, nach acht Jahren Pause endlich wieder sattfinden konnte und ein voller Erfolg war. Ein weiteres Highlight war das Kinderturnfest. Es fand 2022 in Hardheim statt. Bei strahlendem Sonnenschein konnten über 300 Kinder ihr Können und ihren Teamgeist unter Beweis stellen.

Sie betonte, dass die MNTJ stolz sein kann, trotz Corona so viele Veranstaltungen organisiert und durchgeführt zu haben und dass vor allem das Jahr 2022 ein Startschuss in die Normalität war.

Im Anschluss bedankte sich Christine Söhner bei allen Vereinstätigen, Trainern und Trainerinnen und vor allem auch bei der MNTJ für das Vertrauen, das ihr all die Jahre als Jugendvorsitzende gegenübergebracht wurde. Nach 22 Jahren gab sie bekannt, dass dies ihre letzte Amtszeit als Vorsitzende war und sie ihr Amt in andere Hände weitergibt.

Neuwahlen

Anschließend fanden die Neuwahlen des Vorstandes der Main-Neckar-Turnerjugend statt. Hierbei stellte Kristina Greco, ebenfalls Vorsitzende der MNTJ, das Team für die nächsten zwei Jahre vor, welches im Anschluss einstimmig gewählt wurde. Das Amt der Jugendvorsitzenden übernehmen Clara Zwerger, die bis zur Wahl Vorsitzende des Ressorts Freizeiten war, und Kristina Greco, die erneut für dieses Amt gewählt wurde. Theresa Landwehr bleibt Vorsitzende des Ressorts Verwaltung und wird von Lilu Teubert, die neu im Team der MNTJ ist, unterstützt. Dirk Michel wurde erneut für das Ressort Wettkämpfe gewählt und ist damit für die männlichen Wettkämpfe zuständig. Auch Vivien Briem bleibt weiterhin im Ressort Wettkämpfe und übernimmt hier den weiblichen Bereich. Zudem wird das Ressort nun von Valentina Derr unterstützt, die vorher Stellvertreterin im Ressort Lehrgänge war. Julia Watzal hat den Vorsitz des Ressorts Lehrgänge an Lena Farrenkopf abgegeben. Julia Watzal bleibt als Stellvertreterin in diesem Bereich erhalten. Zusätzlich übernimmt Julia Watzal jetzt den Vorsitz des Ressorts Freizeiten. Ebenfalls neu in der MNTJ ist Emily Günther, die als Stellvertreterin im Ressort Freizeiten einsteigt.

Nach den Wahlen bedankten sich Kristina Greco und Clara Zwerger im Namen der MNTJ bei Christine Söhner und überreichten ihr einen Pokal und ein kleines Präsent, dass sie sich nach 22 Jahren ausgezeichneter Arbeit in der MNTJ mehr als verdient hat. Sie stieg 2001 als Beisitzerin in die Main-Neckar-Turnerjugend ein, war anschließend von 2003 bis 2010 Kinderturnwartin und übernahm ab 2009 bis 2011 die Leitung des Ressorts Lehrgänge. Bereits ab 2011 besetzte sie dann das Amt der Jugendvorsitzenden. Als nächste Veranstaltungen steht am Samstag, 11.März, der Gauentscheid weiblich in Tauberbischofsheim an. mntj