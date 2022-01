Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Pläne der bayerischen Seite - Im Main-Tauber-Kreis gibt es viele positive Signale für die Umsetzung der Maßnahme / „Verbesserung des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs“ Main-Tauber-Kreis: S-Bahn-Linie „ein Plus an Mobilität“

Eine Machbarkeitsstudie soll die Chancen eines S-Bahn-Netzes in Mainfranken eruieren, in das auch der Main-Tauber-Kreis mit integriert werden soll. Was denkt man hier vor Ort im Taubertal über derartige Pläne? Die FN haben sich erkundigt.