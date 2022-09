So lebt ein Marktbeschicker

Königshofen. Viele Fragen rund um die Messe werden auf einer Backstage-Tour beantwortet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie sieht es hinter der schillernden Fassade eines Fahr- oder Schaustellergeschäfts auf der Königshöfer Messe aus? Wie lebt es sich als Schausteller im andauernden Wechsel von Auf- und Abbau des Geschäfts in ständig anderen Städten? Wie viel Aufwand an Personal und Material, Investitionen und Kosten ist nötig, um einen Schaustellerbetreib erfolgreich zu unterhalten? Und gibt es für die Betreiber ein Privat- und Familienleben abseits des Markttrubels in ihren Wohnwagen? Solche Fragen rund um die Marktlogistik und das Leben eines Marktbeschickers hat sich bestimmt schon jeder einmal gestellt, der als Besucher durch die Budenstadt des größten tauberfränkischen Volksfestes geschlendert ist. Antworten darauf gibt die exklusive Backstage-Tour, bei der die Volksfestfans spannende Einblicke hinter die Kulissen der Königshöfer Messe erhalten. Dabei kann man die faszinierende Welt mit ihrer zum Teil eigenen Sprache, ihren interessanten Charakteren und fast vergessenen Bräuchen hautnah erleben.

Die Tour beginnt am Donnerstag, 22. September, um 16.30 Uhr an der Tauber-Franken-Halle auf dem Festplatz. Um sich einen der wenigen Plätze zu sichern, bewirbt man sich mit vollständigem Namen, Anschrift und Alter per E-Mail an messe@lauda-koenigshofen.de, per Fax (09343/5015999) oder mit einer Postkarte an die Stadt Lauda-Königshofen, Stichwort: „Königshöfer Messe hinter den Kulissen“, Marktplatz 1, 97922 Lauda-Königshofen. Gewünscht ist außerdem ein kurzer Satz, warum man unbedingt mit dabei sein möchte.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Königshöfer Messe Königshofen: Vollgas geben für ein „normales“ Messe-Vergnügen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Wirtschaftsförderungsgesellschaft Agima in Königshofen kommt in abgespeckter Version Mehr erfahren Königshöfer Messegeschichten Sternstunden der Tauber-Franken-Halle Mehr erfahren

Einsendeschluss ist Montag, 12. September, um 12 Uhr. Auch die Telefonnummer sollte angegeben werden, damit man die Gewinner schnell benachrichtigen kann. Bewerben dürfen sich nur Personen über 18 Jahre, Kinder und Hunde können nicht mitgenommen werden. Die Teilnehmer sollten gut zu Fuß sein, denn der Rundgang wird drei Stunden dauern. stv