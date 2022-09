SVK für Messe gerüstet

Königshofen. Alljährlich bedeutet die Königshöfer Messe Großeinsatz für den SVK. „Die Einteilungen und Planungen sind soweit abgeschlossen, seitens des SV Königshofen kann die Messe losgehen“, so Hubert Deckert, der beim SVK für die Messe verantwortlich ist. „Das Sportheim ist an beiden Wochenenden bewirtschaftet, der Außenausschank mit überdachter Terrasse wird zusätzlich zu allen Spielen auch unter der Woche geöffnet sein. Ebenso hat man wieder viele Attraktionen zu bieten“, berichtet der zweite Vorsitzende des SVK. Unter Telefon 0152/21401260 sind Reservierungen erwünscht.

Neben den zahlreichen Infotafeln, wo sich die Gäste einen Einblick über die Aktivitäten des SV Königshofen verschaffen können, steht das runde Leder im Vordergrund. Unter www.sv-koenigshofen.com, auf Facebook und Instagram sind alle weiteren wichtigen Infos aufgeführt.

Der Startschuss für den SV Königshofen zum größten fränkischen Volksfest fällt am Freitag, 16. September, bereits um 16 Uhr im Sportheim, wenn die Traditionsgerichte Schlachtplatte und Bratwurst mit Kraut auf der Speisekarte stehen. Sportlich messen sich ab 16.30 Uhr die E-Junioren-Teams des SV Königshofen I und II sowie der TSV Unterschüpf und Türkgücü Wertheim. Um 21 Uhr findet oberhalb der Sportplätze ein Feuerwerk statt.

Richtig los geht es am Samstag um 10 Uhr mit einem großen Turnier für Bambini-Mannschaften. Mit dabei sind der SV Königshofen I und II, sowie der FV Lauda, FC Grünsfeld, FV Oberlauda und die JSG Balbachtal. Danach treten die D-Junioren des SVK um 12.15 Uhr gegen die JSG Brehmbachtal und um 13.30 Uhr die C-Junioren gegen Mittleres Taubertal an. Anschließend um 15 Uhr empfangen die A-Junioren die JSG Mainschleife. In der Kreisklasse A gastiert um 17 Uhr der VfR Gerlachsheim bei der SG Winzer Beckstein/Königshofen II am Messe-Gelände. Abendessen im Sportheim ist ab 16 Uhr möglich.

Am Messesonntag wird das Sportheim bereits nach dem Festgottesdienst in der Tauber-Franken-Halle geöffnet sein, wobei Mittagessen ab 11.30 Uhr angeboten wird. Die Landesliga-Mannschaft des SV Königshofen erwartet dann um 15 Uhr den FV Reichenbuch. Bis zum späten Abend herrscht dann noch Hochbetrieb im Sportheim.

Nach dem messefreien Montag findet am Dienstag nach dem Luftballonwettbewerb um 14 Uhr ein Spielnachmittag für Kinder auf dem Sportplatz statt. Der Außenausschank ist ab 13 Uhr geöffnet. Um 18 Uhr geht das A-Junioren-Pokalspiel gegen die JSG Grünsfeld/Lauda/Gerlachsheim über die Bühne. Am Donnerstag sind um 17 Uhr die E-Junioren-Teams und um 18 Uhr die C-Junioren des SV Königshofen im Einsatz.

Erneut Jugend-Fußball ist am Messe-Freitag um 16.30 Uhr mit einem E-Junioren-Turnier (SV Königshofen I und II, TSV Gerchsheim und TSV Tauberbischofsheim) angesagt. Ganz im Zeichen des runden Leders steht auch der zweite Messe-Samstag. Ab 9.45 Uhr findet ein F-Junioren-Turnier statt. Mit dabei sind die Kinder des SV Königshofen I und II, VfR Gerlachsheim, TuS Großrinderfeld, FV Oberlauda, TSV Schwabhausen und TSV Unterschüpf. Um 12.15 Uhr geht das D-Junioren-Spiel gegen die JSG Wittighausen/Zimmern und um 13.30 Uhr die C-Junioren-Partie gegen die JSG Grünsfeld/Lauda/Gerlachsheim über die Bühne. Gegen den gleichen Gegner spielt um 15 Uhr die A-Junioren und im Anschluss messen sich um 17 Uhr in der Kreisklasse A die SG Winzer Beckstein/Königshofen II und SpG Balbachtal II. Im Sportheim ist ab 16 Uhr „Schnitzel-Tag“ angesagt.

Am Messesonntag ist um 11 Uhr das Sportheim zum Mittagessen geöffnet. Nachmittags ist dann wieder der Fußball präsent, wenn um 15 Uhr in der Landesliga Odenwald sich der SV Königshofen und TSV Rosenberg aus dem Fußballkreis Buchen gegenüber stehen. Das Abschlussfeuerwerk wird um 21 Uhr gezündet. a.i,