Über 2000 Fans erwartet

Königshofen. Auch diesmal gibt es an allen Messetagen der Königshöfer Messe jede Menge Fußball. Dabei werden über 2000 Fans uns Kicker rund um das große tauberfränkische Volksfest am SV-Gelände erwartet.

„Fußball-Messespiele beim SV Königshofen sind schon seit Jahrzehnten die wahren sportlichen Highlights“, so Herbert Bieber, Vorsitzender des SVK. Auch in diesem Jahr gastieren mehr als 25 Vereine aus den Fußballkreisen Mosbach, Buchen und Tauberbischofsheim an zehn Tagen in der Messestadt, wobei rund 500 Kinder und Jugendliche dem runden Leder hinterherjagen werden.

Zudem werden bei den 50 Partien von den Bambinis bis zu den Senioren mehrere tausend Zuschauer das Sportgelände direkt am Messeplatz säumen.

Los geht es am Freitag, 16. September ab 16.30 Uhr mit einem E-Jugend-Turnier. Der Samstag startet bereits um 10 Uhr und wird um 17 Uhr mit dem Derby der Kreisklasse zwischen dem SpG Winzer Beckstein/Königshofen II und dem VfR Gerlachsheim abgeschlossen. Zum Messe-Auftakt am Sonntag gastiert in der Landesliga Odenwald um 150 Uhr der FV Reichenbuch in Königshofen. Ebenso locken die viele Jugendspiele und der am Messe-Dienstag stattfindende Kinderspielnachmittag mit Luftballonwettbewerb.

Selbstredend, dass bei dem Großereignis jede helfende Hand vor und hinter den Kulissen gebraucht wird, um dieses sportliche Mammutprogramm abwickeln zu können. Schon in der Vorbereitungsphase der Messe steht deshalb das Orga-Team um den zweiten Vorsitzenden Hubert Deckert quasi unter Dauerstress. Hinzu kommen zahlreiche Helferinnen und Helfer, die sich ehrenamtlich zum Wohle des Vereins und des Fußballsports einbringen und während der Messewoche ihre Arbeitseinsätze bei der Sportheimbewirtschaftung leisten. Das Sportheim ist an beiden Wochenenden (freitags und samstags ab 16 Uhr und sonntags ab 11 Uhr) bewirtschaftet (unter Telefon 0152/21401260 sind Reservierungen erwünscht).

Der Außenausschank mit überdachter Terrasse wird zusätzlich zu allen Fußball-Spielen auch unter der Woche geöffnet sein. „So ist auch heuer wieder sicher gestellt, dass tausende Besucher nicht nur packenden Fußballsport erleben, sondern die Königshöfer Messe im Sportheim ebenso stressfrei genießen können. Der SV Königshofen ist damit nicht nur an einem Messetag, sondern die gesamte Messwoche hindurch ein eminent wichtiger Frequenzbringer für alle Schausteller, Marktkaufleute und den Festwirt in der Tauber-Franken-Halle“, stellt Herbert Bieber abschließend heraus. Unter www.sv-koenigshofen.com, auf Facebook und Instagram sind alle weiteren wichtigen Infos zum Sportverein, wie auch zur Königshöfer Messe rund um das Sportheim und Sportgelände aufgeführt. a.i.