Hanggrundstück grenzt nur an IpoT an

Für einige Verwirrung hat die Pressemitteilung der Firma Konrad Bau zur Aufschüttung eines Geländes im Bereich „Weißes Feld“ in Grünsfeld in der Ausgabe von Montag gesorgt. Denn dort war von einem Areal innerhalb des Gewerbegebiets „Industriepark ob der Tauber“ (IpoT) die Rede, den die Städte Lauda-Königshofen und Grünsfeld in einem Zweckverband gemeinsam betreiben. Tatsächlich grenzt die

...