In diesem Bereich könnte der Verkehr aus Richtung Tauberbischofsheim/Autobahn mit Hilfe eines Brückenbauwerks über Tauber und Bahnstrecke vor Königshofen ausgeleitet und auf die B 292 in Richtung Boxberg geführt werden. Der Doppel-Bahnübergang könnte so beseitigt werden.

© Klaus T. Mende