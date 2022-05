Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Im Boxberger Stadtteil - Staatsanwaltschaft Karlsruhe ordnete weitere Durchsuchungsmaßnahmen an, in Folge der Ereignisse am 20. April Boxberg-Bobstadt: Polizei und Zoll erneut im Einsatz

Die Polizei und der Zoll rückten am Freitag mit einem Großaufgebot in den Boxberger Stadtteil Bobstadt ein. Weitere Durchsuchungsmaßnahmen in Folge der Ereignisse am 20. April waren von der Staatsanwaltschaft angeordnet worden.