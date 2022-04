Boxberg-Bobstadt: Auf Schusswechsel folgt Großeinsatz

Eine Hausdurchsuchungsmaßnahme am frühen Mittwochmorgen, gegen 6 Uhr, in Bobstadt hatte weitreichende Folgen. Zu Beginn wurden mehrere Schüsse auf die Einsatzkräfte abgegeben. Kurz danach geriet das Anwesen in Brand. Starke Polizeikräfte, bestehend aus schwer bewaffneten Spezialeinsatzkommandos (SEK) aus Baden-Württemberg und Bayern, vier Polizeihubschrauber, gepanzerte Fahrzeuge, mehr als

