Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Nach Schüssen auf die Polizei in Bobstadt - Mutmaßlichem „Reichsbürger“ wird inzwischen versuchter Mord an 15 Polizisten vorgeworfen Bobstadt: Generalbundesanwalt übernimmt Fall

Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe ermittelt nun nach den Schüssen auf Polizisten am vergangenen Mittwoch in Bobstadt. Dem geständigen Schützen und mutmaßlichen „Reichsbürger“ wird versuchter Mord an 15 Beamten vorgeworfen.