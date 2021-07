Der gemeinsame Weg führt den puren Genuss einer grünen Oase in Bad Mergentheim vor Augen: den Schloss- und den Kurpark. Aber auch die lebendige und traditionsreiche Altstadt kommt nicht zu kurz. Maria Günter und André Kurtze fühlen sich in der Kurstadt pudelwohl und genießen das Ambiente und Flair so oft sie nur können.

Vom Rosengarten geht es durch die Baumallee hindurch vor zu den

...