Radlerbrücke in Elpersheim hopp oder topp – diese Gretchenfrage wird wohl bei der öffentlichen Jahresschlusssitzung des Weikersheimer Gemeinderats am 15. Dezember gestellt werden. Die Elperheimer Einwohner haben ihren Standpunkt bereits jetzt klar gemacht. Sie wollen eine Lösung „für alle“, bei der sowohl der touristische, als auch der individuelle Radverkehr in die Waagschale geworfen

...