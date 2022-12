Der Countdown läuft: In wenigen Tagen – am 12. Dezember – soll die neue Tauberbrücke in Elpersheim für den Verkehr freigegeben werden. Gleichzeitig setzen sich die Einwohner für eine Radlerbrücke am Ortsrand ein.

Die eine kommt, die andere muss weg – mit der Einweihung der neuen Brücke im Weikersheimer Ortsteil Elpersheim geht eine lange Phase der Bautätigkeit in der Deutschordenstraße

...