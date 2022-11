Wunsch und Wirklichkeit

Ein Radfahrer hat sich bewusst so weit wie möglich vom Auto verabschiedet. Doch für sein Engagement möchte er einen Gegenwert in Form von sicheren Radwegen – nicht nur für sich selbst, sondern für alle, die sich sportlich betätigen und etwas für den Klimaschutz tun wollen.

Eine gefahrlose Überquerung der B 27 steht in seinem Wunschkatalog ganz oben.

Die Stadt wiederum sagt, sie habe sich um wichtigere und elementarere Aufgaben zu kümmern – zumal der Weg, der von der B 27 abzweigt, kein Radweg sei. Die Querung liege also in der Verantwortung des Radfahrers. Doch wie wäre es denn zumindest mit einem „Achtung, Radfahrer“-Schild in beiden Richtungen? Der Schwächere – in diesem Fall der Radfahrer – hat so nämlich wieder das Nachsehen.

Man kann nur hoffen, dass nichts passiert. Das Überholverbot auf diesem Streckenabschnitt wurde schließlich nicht ohne Grund eingeführt.